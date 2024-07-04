جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد، جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن اﻻمتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من الاحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ حتى السبت الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٧ .



أما طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) فيؤدوا الامتحانات خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ حتى السبت الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٧ .

ويؤدي طلاب النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من الأحد ٢٠٢٤/٧/٢١حتى السبت ٢٠٢٤/٧/٢٧ .

فيما يؤدي طلاب النقل الثانوى الفنى وما يعادله الامتحانات الاثنين ٢٠٢٤/٧/٢٢ حتى السبت الموافق ٢٠٢٤/٨/٣ .

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية الامتحانات خلال الفترة من الأحد ٢٠٢٤/٧/٢٨ حتى السبت الموافق ٢٠٢٤/٨/٣.