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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

110 ملايين دولار حصيلة "A Quiet Place 3" في 5 أيام

A Quiet Place: Day
A Quiet Place: Day One
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يواصل الجزء الثالث من سلسلة الإثارة والتشويق "A Quiet Place: Day One" من بطولة النجمة لوبيتا نيونجو، حصد الإيرادات بشباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 5 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 110 ملايين دولار، جمع منها 65 مليونا في صالات السينما الأمريكية و46 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 67.5 مليون دولار تقريبا.

فيلم “A Quiet Place: Day One” يعيدنا إلى البداية، كاشفًا عن الأحداث المرعبة لأول يوم من الغزو الفضائي الذي أسقط البشرية، سنشاهد أصول الكائنات المرعبة والصراع المحموم من أجل البقاء الذي أرسى الأساس لهذه الملحمة المشوقة، حيث يجب على امرأة تدعى سميرة أن تنجو من غزو في مدينة نيويورك من قبل تلك المخلوقات الفضائية المتعطشة للدماء ولديها قدرة على سماع الترددات فوق الصوتية.

 القصة من تأليف، جون كراسنسكي، سيناريو وإخراج مايكل سارنوفسكي، وتقوم بدور البطولة لوبيتا نيونغو، إلى جانب جوزيف كوين، أليكس وولف، ودجيمون هونسو.

A Quiet Place شباك التذاكر الأمريكي