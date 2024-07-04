أول يوم عمل.. وزير الزراعة: خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، المهنئين له من العاملين بالوزارة وخارجها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول يوم عمل له بعد تكليفه بالمسئولية.

كما عقد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد وبحث معهم الملفات العاجلة.



وقال وزير الزراعة إن “خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسوف نراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة”، مؤكدا على استكمال مسيرة التحدي التي بدأت لدعم المزارع الصغير وكذلك العمل علي زيادة الصادرات الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة.

وأكد وزير الزراعة أيضا تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة مشيرا إلى أنه لا يفضل الجلوس في المكتب وسوف يقوم بزيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على ارض الواقع.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الزراعة اليوم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري الذي قدم له التهنئة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارة والأكاديمية في مجال البحث العلمى والتدريب.

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