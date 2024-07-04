أبرز 6 شروط للحصول على سيارة ذوي الهمم

يهدف قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره إلى حفظ وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل علي دمجهم في المجتمع وتمتعهم بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم .

وقد أصدرت وزارة التضامن مجموعة من الامتيازات لهؤلاء الاشخاص في حال الحصول علي سيارات ذوى الإعاقة وفقا لقرارات سابقة أعلتنها الوزارة ، يأتى ذلك في إطار خطتها المقدمة للتيسيرات للاشخاص ذوي الاعاقة والتي تتنوع بين تعيين نسبة 5% منهم من إجمالي عدد العاملين ، وإمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات .

فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم شروط الحصول علي سيارة للمعاقين:

- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ، وأن يكون مصري الجنسية .

- يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي .

- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الاعاقة .

- سعة السيارة اللترية لا يجب أن تزيد عن 1600 cc

- لا يمكن بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها علي إعفاء الجمارك .

- ضرورة اجتياز الكشف الطبي وتوافر تقرير اجتماعي من وزارة الشئون الاجتماعية وتقرير من المجلس الاعلي .