ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أبرز 6 شروط للحصول على سيارة ذوي الهمم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يهدف قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره إلى حفظ وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل علي دمجهم في المجتمع وتمتعهم بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم .

 وقد أصدرت وزارة التضامن مجموعة من الامتيازات لهؤلاء الاشخاص في حال الحصول علي سيارات ذوى الإعاقة وفقا لقرارات سابقة أعلتنها الوزارة ، يأتى ذلك في إطار خطتها المقدمة للتيسيرات للاشخاص ذوي الاعاقة والتي تتنوع بين تعيين نسبة 5% منهم من إجمالي عدد العاملين ، وإمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات .
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم شروط الحصول علي سيارة للمعاقين:
- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ، وأن يكون مصري الجنسية .
- يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي .
- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الاعاقة .
- سعة السيارة اللترية لا يجب أن تزيد عن 1600 cc 
- لا يمكن بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها علي إعفاء الجمارك .
- ضرورة اجتياز الكشف الطبي وتوافر تقرير اجتماعي من وزارة الشئون الاجتماعية وتقرير من المجلس الاعلي .

 

سيارات ذوي الاعاقة ذوي الهمم حقوق الإنسان بنسبة 5 من الرسوم الجمركية الضرائب التجهيزات الخاصة