مصرع وإصابة 6 أشخاص.. المرور يرفع آثار حادث تصادم بطريق الواحات

رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور الجيزة آثار حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات بالجيزة، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة وتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث.

حادث تصادم بطريق الواحات

وكان قد لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 آخرون، في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوي في الجيزة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.