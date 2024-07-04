تعرف على تفاصيل انتهاء أزمة خالد بو طيب مع الزمالك

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، انتهاء أزمة اللاعب المغربى خالد بو طيب، بعدما توصل مجلس القلعة البيضاء لاتفاق معه.

وكشف احمد سالم عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن انتهاء أزمة بو طيب، قائلاً: "بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية وفي وقت قياسي، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب ينجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب خالد بوطيب و في انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الافريقية من الكاف اليوم؛ عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي".

وكان المهاجم المغربى السابق للزمالك، قد حصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية، بأحقيته في الحصول على 2 مليون و400 ألف يورو، قيمة مستحقاته لدى الزمالك، وهو ما تسبب في إيقاف القيد، لحين سداد المستحقات، وخلق أزمة كبيره للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وكشفت بعض التقارير المغربية، عن أن الزمالك قد توصل لاتفاق مع بوطيب يقضي بتحويل مليون دولار في حسابه على الفور، مع تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات لمدة ستة أشهر.

وتمهد تلك الخطوة حل أزمة حصول النادي على الرخصة الأفريقية، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها القادمة.