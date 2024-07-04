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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اجتماع مجلس الأمناء.. كتلة الحوار تشكر الحكومة السابقة وتعلن مراقبة وتقييم أداء الجديدة

كتلة الحوار
كتلة الحوار
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عقدت كتلة الحوار اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور باسل عادل وبحضور أعضاء مجلس الأمناء 
وخلال الاجتماع قدم مجلس أمناء كتلة الحوار الشكر للحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود مؤكدين علي متابعة ومراقبة أداء الحكومة الجديدة وطرح الرؤي والأفكار الجادة من أجل بناء الوطن.

وطالبت كتلة الحوار الحكومة الجديدة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة  بالإضافة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، حيث قرر مجلس أمناء كتلة الحوار تشكيل لجنة من القانونيين للعمل علي اعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.

وخلال الاجتماع استعرض رؤساء لجان الاعلام والمحليات والتواصل المجتمعي والثقافة والتعليم والمرأة خطتهم خلال المرحلة المقبلة بالإضافة لحكومة الظل ومركز دراسات الحوار 
وأكد مجلس الأمناء على أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال باقي المحاور والملفات وأن تعكس كل هذه المخرجات علي حياة المواطن المصري الذي يئن من كثرة الضغوط الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. 

وخلال الاجتماع أعلنت كتلة الحوار عن تدشين لجنتها في بورسعيد برئاسة  الأستاذ محمد صفا  المحامي ، ومناقشة خطة اللجان في الإسكندرية والاقصر والمنيا.

وأكدت كتلة الحوار أنها بصدد إطلاق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة وهي حاليا في مرحلة الاعداد مثل مشروع اعداد كوادر للمحليات.

كتلة الحوار الدكتور باسل عادل قانون الحبس الاحتياطي