إريك تين هاج يعلق على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

علق الهولندى إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، على تجديد عقده مع الشياطين الحمر لموسم أضافى.

حيث أعلن النادى الإنجليزى عبر صفحته الرسمية، بتمديد عقد المدرب الهولندى إريك تين هاج، حتى صيف 2026.

وأعرب تين هاج عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الإنجليزى، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذان صن"، قائلاً: "أنا سعيد جدًا بالتوصل إلى اتفاق مع النادي لمواصلة العمل معًا، بالنظر إلى العامين الماضيين، يمكننا أن نفكر بفخر في الكأسين والعديد من الأمثلة على التقدم بما كان الفريق عليه قبل انضمامي إليه".

وأكمل حديثه قائلاً: "ومع ذلك، يجب أن نكون واضحين أيضًا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة من مانشستر يونايتد، ما يعني تحديًا على الألقاب الإنجليزية والأوروبية".



واضاف: "خلال مناقشاتي مع النادي، وجدنا اتفاقا كاملا في رؤيتنا للوصول إلى تلك الأهداف، ونحن جميعًا ملتزمون بشدة بالقيام بهذه الرحلة معًا".

كما ابدى المدير الرياضي الجديد دان أشوورث، أعجابه بما قدمه تين هاج، قائلاً: "بحصوله على لقبين في الموسمين الماضيين، عزز إريك سجله كواحد من أكثر المدربين نجاحًا دائمًا في كرة القدم الأوروبية".

وأشاد بما قدمه تين هاج: "وبينما سلطت مراجعة النادي للموسم الماضي الضوء على مجالات التحسن، فقد توصلت أيضًا إلى نتيجة واضحة مفادها أن إريك كان أفضل شريك لنا للعمل معه في رفع المعايير والنتائج، أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين والموظفين بالفعل أنهم قادرون على المنافسة والفوز على أعلى مستوى، والآن نحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل أكثر اتساقًا".

وانهى حديثه قائلاَ: "مع وجود فريق قيادة كرة القدم لدينا الآن، فإننا نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع إريك، لتحقيق طموحاتنا المشتركة".