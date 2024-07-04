الحرية المصري: الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة لمواجهة التحديات الخارجية

ثمن حزب الحرية المصري، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، والذي استعرض فيه مدبولي اختيار الحكومة الجديدة والحرص على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة.

وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن هناك طموحات وآمالًا لدي الشارع المصري وعلى الحكومة الجديدة ان تلبي تلك الاحتياجات، وذلك جاء تصريحا فى تصريحات رئيس الوزراء بان الحكومة ستواصل الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره.

وأضاف مهني، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة فى ظل مواجهة مصر تحديات خارجية، يتطلب منها الاستماع لكافة الآراء والاقتراحات من الجميع، وهو ما يتطلب استمرار الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي خرج فى المرحلة الأولى والاستمرار نحو رؤية المرحلة الثانية من الحوار والتى تستهدف المحور الاقتصادي.

وأشار مهني، إلى أن حزب الحرية المصري وفقا لدوره المجتمعي والسياسي سيعمل بجنب بجوار الحكومة والعمل على تقديم الرؤي والاقتراحات حول الجانب الاقتصادي ووضع رؤية نحو جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص ومشاركته بصورة قوية نحو التنمية الاقتصادية.