الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة في احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل، محافظ القاهرة، في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446 هــ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة يوم السبت 6 يوليو 2024م، كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال كلًا في محافظته لحضور الاحتفال المشار إليه.

من جانبه هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الرئيس السيسي، بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا حافلًا بالخير، وأن يبسط الله فيه الرخاء والسداد والحفظ على وطننا العظيم، وأن يجعله الله مفتاح سرور وأمان وهمة لكل أبناء الوطن والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها.

وأناب وزير الأوقاف، مديري المديريات الإقليمية في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هــ كل في محافظته.