محافظ المنوفية: تشكيل لجنة لمعاينة المنزل المنهار بشبين الكوم والمنازل المجاورة

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة المنوفية في رفع آثار أنقاض المنزل المنهار في حي القبلي بمدينة شبين الكوم، حيث تم الدفع بلوادر ومعدات ثقيلة لرفع الأنقاض وتسوية المنطقة المتضررة.

كما قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة وتحديد مدى تأثرها بالحادث، خاصة بعد ظهور تشققات في منزلين مجاورين.

وكانت القيادات التنفيذية والأمنية قد انتقلت فور وقوع الحادث لمتابعة الأوضاع عن كثب.

وتبين أن المنزل كان قديمًا وبه ميول، وانهار أثناء عدم وجود السكان فيه، حيث كان يسكنه أسرتان فقط وكانوا خارج المنزل وقت الانهيار.

ويذكر أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث.

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