البنك التجاري الدولي و"SACE" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعاون بين مصر وإيطاليا

وقع البنك التجاري الدولي-مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر بالتعاون مع المجموعة المالية للتأمين وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE، اتفاقية لدعم فرص التعاون المُشترك بين مصر وإيطاليا، وذلك في إطار خطة "بيانو ماتي" الإيطالية التي تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول والمؤسسات الأفريقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المُتبادل وتسهيل فرص نمو الأعمال وإنشاء برامج مُخصصة، من خلال تسهيلات ائتمانية خاصة بالتصدير، قد تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، لقطاعات ومشروعات مُحددة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كلٍ من عمر الحسيني، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بـ CIB، وميشال رون، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية بـ SACE، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي تم عقده يومي29 و30يونيو الماضي.

وتؤكد تلك الشراكة على مكانة البنك التجاري الدولي الراسخة والرائدة كأكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، وسمعته المشهود لها، وتاريخه المُمتد من الشراكات الناجحة والمُثمرة، وهو ما يُعزز توجهات الدولة لزيادة مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وفي هذا السياق، عبّر عمر الحسيني، عن اعتزازه بتوقيع تلك الاتفاقية الهامة مع المجموعة المالية للتأمين وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE، موضحًا التزام البنك الراسخ بدفع النمو الاقتصادي المُستدام في مصر، حيث تُساهم هذه الاتفاقية بدورها في تعزيز تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأشار إلى حرص CIB على جذب الشراكات والتعاقدات ذات الأهمية وتوجيه الاستثمارات بما يخدم الاقتصاد القومي، ذلك بالإضافة إلى نسج شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية مع كُبرى المؤسسات والمُنظمات الدولية الرائدة حول العالم.