وزير التعليم يتفقد ديوان الوزارة ويعقد سلسلة اجتماعات

تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، فى مستهل مباشرة مهام عمله بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة.

وخلال جولته، وجه الوزير التحية لكل العاملين في الوزارة ، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل، واستكمال مسيرة الوزراء السابقين وتنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم بشكل كامل يلبي التطلعات والطموحات.

كما حث الوزير العاملين على بذل المزيد من الجهود والتفانى بالعمل؛ وذلك لتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة.

وقد عقد الدكتور محمد عبد اللطيف سلسلة اجتماعات مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مختلف الجهود والإجراءات التي قامت بها القطاعات والإدارات المختلفة خلال الفترة السابقة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.