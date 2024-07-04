وزير الإسكان يستعرض خطة العمل وخارطة الطريق للوزارة خلال الفترة المقبلة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني صباح اليوم الخميس، مع مسئولى جهات وقطاعات الوزارة، التى تتواجد مقراتها خارج ديوان الوزارة، ونقل لهم تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لوزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، كما استعرض خطة العمل وخارطة الطريق التى ستتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد العمل على إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية فى إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة، وضرورة الإخلاص والتفانى فى العمل، وتقييم الأداء بشكل دورى، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، والترشيد والحوكمة، وإعداد كوادر قيادية شابة، والتصدى للعقبات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة إدارة العمل بمختلف جهات الوزارة بطرق جديدة ومبتكرة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، والتغلب على العقبات والمشاكل، وحسن إدارة واستغلال الأصول والموارد، فى إطار الإمكانات المتاحة، واستثمار المشروعات التى تم إنجازها، وتعظيم الاستفادة منها، والتكامل والتعاون بين كل جهات الوزارة، والعمل بروح الفريق، وعدم التهاون والتقصير لأى سبب.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل وتعزيز دور المكتب الفنى، من أجل المتابعة الدورية الحثيثة للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات على أرض الواقع، فالمتابعة هى أساس النجاح لأى عمل، وإعداد تقارير دورية عن الموقف، من أجل دفع معدلات العمل، وحل أى مشكلة في مهدها حتى لا تتفاقم، موجهاً بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات كل جهات الوزارة، وتنظيم زيارات ميدانية منتظمة للمشروعات.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى نبذة مختصرة من مسئولى الجهات المختلفة التابعة للوزارة، حول دورها والمهام المنوطة بها، وما حققته من إنجازات وما تواجهه من مشاكل وعقبات، موجهاً بالتفكير فى حلول مبتكرة وغير تقليدية لإيجاد موارد مالية يتم الصرف منها على تنفيذ المشروعات، وكذا الاهتمام بإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى من أجل مواصلة مسيرة التنمية، وتصعيد الكفاءات الشابة وإشراكها فى الإدارة والقيادة حتى يتم صقل مهاراتها وإعدادها لتولى المسئولية مستقبلاً.