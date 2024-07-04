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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل إشعال شخص النيران داخل شقته بالمنيرة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات. 

مريض نفسي يشعل النيران في شقته

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيرة الغربية، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وجرت السيطرة على الحريق.

وأجرى رجال المباحث التحريات اللازمة حول الواقعة وبالفحص تبين قيام  “محمود، أ”، 30 سنة، غير متزن نفسيًا ومقيم بمفرده، بسكب مادة «التينر» على أنتريه الصالة وإضرام النيران به، مما تسبب في حرق الصالة وغرفة النوم، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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