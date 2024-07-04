"النمر" يتابع استكمال الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة

قام اليوم الخميس، خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمتابعة إستكمال الأعمال الانشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة، والذي يتم إنشاءها علي مساحة حوالي 7 أفدنة.

وأشار النمر، إلى أنه تم الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون.

وأكد اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.

ولفت إلى أن "القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

ويأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار أعمال التدعيم لكافة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل.