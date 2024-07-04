برلماني يطالب بحصر أملاك الدولة بمراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بالشرقية

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد المولي ، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدينة الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر.

وطالب النائب خالد عبد المولي خلال اجتماع اللجنة اليوم، بضرورة ، حصر كافة أملاك الدولة في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وارسال نسخة منها للجنة الادارة المحلية والنائب خالد عبد العظيم عبد المولى مقدم طلب الإحاطة.

وأكد ضرورة باستخدام القانون في الحفاظ على بعض أملاك الدوله المعرضة للأهدار مثل سنترال الحسينية القديم وموقف أتوبيس شرق الدلتا وارض وقف الشرقاوي التابع لهيئة الأوقاف ، وارض تل الربعماية، وأرض تل جميمة، وأراضي أملاك الدوله بصان الحجر.

وشدد على ضرورة الرفع المساحي لأراضي بركة العمياء وبركة عنان مرة أخري‘‘‘مع أخذ إجراء قانوني من شأنه رفع القيمة الإيجارية لتلك الأرض.

وطالب النائب، بضرورة الاستغلال الأمثل لقطع أراضي أملاك الدولة بمدينة الحسينية لأنها مستقبل الأجيال القادمة، وايضا الاستغلال الأمثل لحديقة مدينة الحسينية التي تبدأ من كوبري سوق الخميس إلى كوبري المنشية بوضع أكشاك حضارية وتسويقها بالمزاد العلني.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني بإرسال تصور برؤية مستقبلية للاستغلال الأمثل لأملاك الدولة في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وإخطار اللجنة بذلك والنائب خالد عبدالعظيم عبدالمولي في موعد اقصاه شهرين.