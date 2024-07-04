مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد تين هاج لمدة موسم

مدد نادي مانشستر يونايتد، عقد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفنى للشياطين الحمر، لمدة عام واحد.

حيث أعلن النادى الإنجليزى عبر صفحته الرسمية، بتمديد عقد الهولندى إريك تين هاج، حتى صيف 2026.

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن اقتراب تين هاج للإقالة في نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد الأداء السئ الذى قدمه فريقه فى النسخة الماضية، واحتلاله المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى الحسنة الوحيدة التى قدمها تين هاج للشياطين الحمر فى الموسم المنقضى، هو تحقيق الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب جاره وغريمه اللدود مانشستر سيتي.

ويعتبر تمديد عقد تين هاج لمدة موسم واحد فقط، أن إدارة الشياطين الحمر مازالت مترددة بشأن استمراره بسبب النتائج غير المرضية، خاصة وأن عقد الحالى ساريًا حتى 2025.