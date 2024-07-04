محافظ البحيرة الجديد لـ"البوابة نيوز": أولوياتي تحسين جودة الخدمات

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن أولوياتها تمكن في العمل على تحسين جودة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، والعمل علي تعزيز قطاع الزراعة الاستراتيجي في المحافظة، والذي يعد من أهم الركائز الاقتصادية في مصر.

وأضافت محافظ البحيرة الجديد، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، إنه منذ وصولها للديوان العام إلتقت بالعديد من المسئولين بكافة القطاعات لوضع خطة عمل خلال الفترة القادمة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل علي تذليل المشاكل والعقبات التي تواجههم.

وكما أكدت " عازر"، أن محافظة البحيرة، تعد من أبزر المحافظات الزراعية والصناعية في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلي أنها ستعمل بجدية على تنفيذ مشاريع تعزز حياة السكان وتحسن البنية التحتية في القرى.

وعقب وصولها عقدت محافظ البحيرة اجتماعًا خاصاً، قامت من خلاله بالتعرف على أهم الملفات وأساليب العمل داخل الديوان العام.

وأدت الدكتورة جاكلين عازر، أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظًا للبحيرة، عقب فترة خلت خلالها المحافظة من منصب المحافظ تجاوزت الثلاثة أعوام، وشغلت عازر موقع نائب محافظ الإسكندرية.

ومن المقرر أن تعقد المحافظ اليوم إجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات النوعية بالديوان العام.

من هي جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

- تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

- من مواليد 13 مارس 1987 بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

- عملت معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2021.

- تولت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.