ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اتهام سائق شركة نقل ذكي بالتحرش بفتاة في حدائق أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فتحت جهات التحقيق بالنيابة العامة في أكتوبر تحقيقاتها في اتهام فتاة لسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي بالتعدي عليها جسديًا ومحاولة خطفها والتحرش بها في منطقة حدائق أكتوبر أثناء توصيلها.

اتهام سائق بالتحرش بفتاة في حدائق أكتوبر

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم يُدعى “أ.ح” (26 عامًا)، ويعمل سائقا على سيارته الخاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي، وله عمل أخر في مجال السباكة، وجرى التحفظ عل المتهم لحين ورود التحريات وفحص البلاغ، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالقرب من الحادث.
البداية بتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاة تُدعى “دينا.ن” (24 عامًا)، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وأفادت في بلاغها بأنها تضررت من سائق بشركة نقل ذكي خاصة، لتحرشه بها ومحاولة جذبها رغما عنها، لكنها قاومته وتمكنت من الفرار، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يُدعى “أ.ح” (26 عامًا)، ولديه سيارة يعمل عليها بنظام التوصيل، وتم إلقاء القبض عليه، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق 

سائق شركة نقل ذكي التحرش فتاة حدائق أكتوبر أكتوبر