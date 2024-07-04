اتهام سائق شركة نقل ذكي بالتحرش بفتاة في حدائق أكتوبر

فتحت جهات التحقيق بالنيابة العامة في أكتوبر تحقيقاتها في اتهام فتاة لسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي بالتعدي عليها جسديًا ومحاولة خطفها والتحرش بها في منطقة حدائق أكتوبر أثناء توصيلها.

اتهام سائق بالتحرش بفتاة في حدائق أكتوبر

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم يُدعى “أ.ح” (26 عامًا)، ويعمل سائقا على سيارته الخاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي، وله عمل أخر في مجال السباكة، وجرى التحفظ عل المتهم لحين ورود التحريات وفحص البلاغ، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالقرب من الحادث.

البداية بتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاة تُدعى “دينا.ن” (24 عامًا)، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وأفادت في بلاغها بأنها تضررت من سائق بشركة نقل ذكي خاصة، لتحرشه بها ومحاولة جذبها رغما عنها، لكنها قاومته وتمكنت من الفرار، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يُدعى “أ.ح” (26 عامًا)، ولديه سيارة يعمل عليها بنظام التوصيل، وتم إلقاء القبض عليه، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق