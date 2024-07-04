قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ أعاده الله تعالى عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى العالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.