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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ أعاده الله تعالى عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى العالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

ئيس عبد الفتاح السيسى أعضاء المجلس الأعلي الجمهوري الأمن والأمان