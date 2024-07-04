القاهرة الإخبارية: الاحتلال يهدم المنازل في الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنه قبل 3 أيام ازدادت عمليات الهدم في الضفة الغربية بفعل تصريحات سموتريتش وأيضًا الإعلان عن بناء بؤر استيطانية جديدة "5 مستوطنات: يليها الإعلان عن 5300 مستوطنة ومزيد من آلاف الوحدات الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يقوم بهدم البنايات السكنية المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية وغيرها في هذه المناطق بحجة البناء دون تراخيص، والحجة الثانية أن هذه أراض مملوكة لدولة الاحتلال، والحجة الثالثة كونها قريبة من القواعد العسكرية بحيث لا يمكن البناء في هذه المناطق، مؤكدةً أن هذه الحجج الواهية التي تتخذها دولة الاحتلال ذريعة لبناء المزيد من المستوطنات وللتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأوضحت أنه في مدينة نابلس استولت قوات الاحتلال على 12 دونما من الأراضي في تلك القرية، وذلك بحجة أنها أراض عسكرية ومملوكة لدولة الاحتلال ويصعب البناء في هذه المنطقة، لذلك أي منشأة قيد الإنشاء أو حتى مأهولة بالسكان يجب على الفلسطينيين تركها وأخذ منازل بعيدة عن هذه المناطق للأراضي الاستيطانية.