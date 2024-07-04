البورصة تربح 5.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 5.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.908 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 28,364.79 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.32% ليغلق عند 34,726.24 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 12,257.14 نقطة.

بينما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 6,222.96 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.07%، ليغلق عند مستوى 9,057.92 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 2,768.98 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP، بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 5,697.34 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 128.6 مليون جنيه، 53.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين للمصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 182.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من خلال 96.3 ألف صفقة منفذة.