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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

علي غنيم رئيسًا بالتزكية لغرفة السلع وأدهم دهب نائبًا

غرفة السلع
غرفة السلع
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انتهت الجلسة الإجرائية لغرفة السلع والعاديات السياحية اليوم الخميس، عقب انتهاء انتخابات مجلس الإدارة، وشهدت الجلسة انتخاب علي غنيم برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية.

كما فاز المهندس أدهم دهب كنائب لرئيس مجلس الإدارة بطريقة التزكية، وفاز جودة الشاعر بمنصب أمين الصندوق.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق قد أصدر القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2024، بتعيين كل من: مصطفى رسلان، عيسى الخرساني، ناثان باسيلي، هشام عبد المنعم، بمجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية.

وبذلك يصبح تشكيل مجلس إدارة الغرفة المكون من 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، هو: علي غنيم، جودة الشاعر، أمير فؤاد، عمرو قدري، أدهم دهب، باسم رزق، إبراهيم القماطي، صلاح محمد، مصطفى رسلان، عيسى الخرساني، ناثان باسيلي، هشام عبد المنعم.

وكانت الانتخابات التي أجريت في ٢٢ مايو الماضي، شهدت فوز أغلب الأعضاء بالتزكية، ثم 4 أعضاء بالتعيين، وينتظر أن يعقد المجلس الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

السلع والعاديات السياحية السياحة والآثار جودة الشاعر