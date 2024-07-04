أسقف كنائس شبرا الشمالية يزور جمعية أبناء الكنيسة القبطية

قام الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية بزيارة رعوية إلى جمعيه أبناء الكنيسة القبطية الإرثوذكسية، والجمعية تتبع وزارة التضامن وهي مبني مقام علي مساحة ٤٠٠ م مكون من خمسة طوابق مقسم كالتالي:

١- دار لأولاد الملك يسع ( ٢٠ طفلا وشابا)حالياً مقيم فيه(٨ أولاد)يسمي بأبناء النعمة وقام نيافته بسيامة أبناء الملك المقيمون في درجة الإبسلطس .

٢- دار للمغتربات يسع ( ٢٢ مغتربة).

٣- قاعه عزاء تسع (١٠٠ فرد).

٤- قاعه أفراح تسع(١٢٠ فرد).

كما تقدم الجمعية مساعدات ماليه شهريه لأسر مستوره .

وبها شقه خاصه لضيافة الزائرين من المحافظات الأخري .

وحضانة للأطفال.

قام نيافته بتكريم المجلس السابق للجمعية وتقديم الشكر لهم ، مع تكريم العاملين أيضاً بالجمعية وإلتقاط الصور التذكارية معهم

وتقديم هدايا لأولاد الملك .

وتفقد نيافته المبني بالكامل حيث بارك المكان ووضع تصور للعمل للمجلس الجديد لإدارة وتجديد المكان إدارياً ومعمارياً وإنشائياً.

الرب يبارك كل عمل لمجد أسمه القدوس.