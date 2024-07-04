ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف كنائس شبرا الشمالية يزور جمعية أبناء الكنيسة القبطية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية بزيارة رعوية إلى جمعيه أبناء الكنيسة القبطية الإرثوذكسية، والجمعية تتبع وزارة التضامن وهي مبني مقام علي مساحة ٤٠٠ م مكون من خمسة طوابق مقسم كالتالي:

١- دار لأولاد الملك يسع ( ٢٠ طفلا وشابا)حالياً مقيم فيه(٨ أولاد)يسمي بأبناء النعمة وقام نيافته بسيامة أبناء الملك المقيمون في درجة الإبسلطس .

٢- دار للمغتربات يسع ( ٢٢ مغتربة).

٣- قاعه عزاء تسع (١٠٠ فرد).

٤- قاعه أفراح تسع(١٢٠ فرد).

كما تقدم الجمعية مساعدات ماليه شهريه لأسر مستوره .

وبها شقه خاصه لضيافة الزائرين من المحافظات الأخري .
وحضانة للأطفال.
قام نيافته بتكريم المجلس السابق للجمعية وتقديم الشكر لهم ، مع تكريم العاملين أيضاً بالجمعية وإلتقاط الصور التذكارية معهم  
وتقديم هدايا لأولاد الملك .

وتفقد نيافته المبني بالكامل حيث بارك المكان  ووضع تصور للعمل للمجلس الجديد لإدارة وتجديد المكان إدارياً ومعمارياً وإنشائياً.
الرب يبارك كل عمل لمجد أسمه القدوس.

 

ارثوذكس الأسقف العام الأنبا أنجيلوس الارثوذكسية الصور التذكارية الكنيسة القبطي الكنيسة القبطية الكنيسة