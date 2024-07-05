كولر يصدم المعارين في الأهلي ويطلب تجهيز بيرسي تاو لموقعة بيراميدز

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة معظم اللاعبين المعارين إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل بعدما اطلع على تقرير لجنة التخطيط بالنادي لحسم مصير اللاعبين مع نهاية الموسم الحالي لتسويقهم في حال رفض “كول” عودتهم.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المدير الفني السويسري رفض كل اللاعبين المعارين مؤكدا لمسئولي النادي أنه ليس في حاجة إلى خدماتهم وطلب بيعهم أو تجديد إعارتهم مرة أخرى وعلى رأسهم الثلاثي رأفت خليل ومحمد أشرف المعارين لفريق زد، وعمار حمدي المعار لفريق المقاولون العرب رغم أن الثلاثي يقدم مستوى مميزا في الموسم الحالي ويشاركون بصفة اساسية.

ويمتلك النادي الأهلي 12 لاعبًا معارين ما بين الدوري المصري ودوري المحترفين والاحتراف الخارجي وهم الجزائري أحمد قندوسيي ومحمد ياسر هو المحترف الوحيد من معاري الأهلي، حيث يلعب مع فريق تيبليتسه التشيكي ومحمد أشرف ورأفت خليل وعبدالرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا، ومحمد زعلوك وعمار حمدي ومحمد المغربي ومصطفى البدري وعبدالله بستنجي ومحمد حمدي والغاني صامويل أوبونج.