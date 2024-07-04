دفن ضحية عقار بولاق أبو العلا والاستعلام عن المصابين

تواصل نيابة ابو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة انهيار عقار قديم، ما أسفر عن إصابة ووفاة أربعة أشخاص وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإعداد تقرير بها تمهيدًا لسؤالهم كما صرحت بدفن جثة ضحية العقار، وهي سيدة، وتسلم ذويها الجثمان لإنهاء إجراءات الدفن.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار المنهار، وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من 4 طوابق، وانهار بشكل كامل، وأسر عن مصرع سيدة وإصابة ٣ اخرين، وأمرت النيابة بنقل الجثمان الي مشرحة زينهم.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من المختصين، وأخذ عينة من العقار لفحص اسباب الانهيار، وكشف المتسبب.

وتبين من التحريات الأولية أن العقار قديم وصادر له قرارت ترميم بسبب وجود شروخ وتصدعات، ثم صدر له قرار إخلاء بسبب احتمالية سقوطه، ولم يتم تنفيذ قرارات الإخلاء وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار، وكذلك شهود الواقعه، والإستعلام عن قرارات الإزالة والأخلاق الصادره له من الحي.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطه إلى مكان البلاغ.