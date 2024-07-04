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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يَتفقد العاملين بـ"العاصمة الإدارية" ويحثهم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطة الوزارة.. صور

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل
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تَفقدّ محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الخميس، مكاتب العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومقرات صناديق إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل، والخدمات الإجتماعية، وذلك بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحثهم على تكثيف الجُهود من أجل تنفيذ خطة الوزارة في كافة الإدارات، والمُديريات، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب الأعمال والعمال"..

وأكد الوزير محمد جبران، في ثاني يوم عمل ،عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل، في الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أن بابه مفتوح للجميع، ويُرحب بكافة المُقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري، الذي يحظى بإهتمام القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وكان الوزير قد إلتقى مساء أمس الأربعاء -عقب تأديته اليمين الدستورية- مُباشرة، مع قيادات بالوزارة، وأكد التركيز على مجموعة من الملفات منها "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"، وتشكيل فريق لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في المُدد الزمنية المُحددة.

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إعانات الطوارئ الحكومة الجديدة الخدمات الإجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة محمد جبران وزير العمل وزير العمل محمد جبران