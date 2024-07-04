ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس اجتماع مجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع مجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس وأسرهم بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور اسامة حسين رئيس مجلس ادارة الصندوق، والدكتور حمدي تمام مدير الصندوق، والدكتور محمد احمد عمر أمين الصندوق، والدكتور محمد سيد عبدالقادر عضو الصندوق.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال لدراستها والتوصل التوصل لقرارات بشأنها.

كما تم مناقشة سبل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق، ودراسة أوجه  سبل التعاون المشترك مع الهيئات والمنظمات ذات الصلة.

أعضاء هيئة التدريس التعاون المشترك الخدمات الطبية جامعة جنوب الوادي سبل التعاون المشترك لخدمات الطبية صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس