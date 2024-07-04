رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس اجتماع مجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع مجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس وأسرهم بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور اسامة حسين رئيس مجلس ادارة الصندوق، والدكتور حمدي تمام مدير الصندوق، والدكتور محمد احمد عمر أمين الصندوق، والدكتور محمد سيد عبدالقادر عضو الصندوق.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال لدراستها والتوصل التوصل لقرارات بشأنها.

كما تم مناقشة سبل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق، ودراسة أوجه سبل التعاون المشترك مع الهيئات والمنظمات ذات الصلة.