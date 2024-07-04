كوبا أمريكا.. الاتحاد الأوروجوانى يحفز لاعبيه قبل موقعة البرازيل

حفز الاتحاد الأوروجوانى لكرة القدم، لاعبيه قبل مواجهة نظيره البرازيل، المرتقبة ضمن منافسات دور ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا 2024، يوم الأحد المقبل.



ويلتقى منتخب أوروجواي بنظيره البرازيل فجر الأحد المقبل، وذلك على ملعب "أليجيانت" بمدينة لاس فيجاس، وهو ملعب حديث مسقوف ومكيف، تم افتتاحه في عام 2020.



حيث نشر الاتحاد الأوروجواي، تسجيلا مصورا حفزا فيه لاعبيه قبل مواجهة البرازيل، يوم الأحد المقبل، في لاس فيجاس.

ونشر الاتحاد الأوروجوانى الفيديو على الحساب الرسمى، وعلق عليه قائلاً: "أنه قد آن الأوان لنظهر للعالم ما يعنيه أن نكون أوروجوائيين".

وتضمن الفيديو التحفيزي: "في الملعب لا نرتدي القميص فحسب، بل تاريخ شعب، وشغف أمة، وشجاعة أولئك الذين لا يستسلمون أبدا".

وأكمل: "في كل تدخل، في كل تمريرة، في كل هدف، نحمل أمل بلد بأكمله. هذه هي لحظتنا لنظهر للعالم ما يعنيه أن نكون أوروجوائيين".

كما تضمن الفيديو لحظات تاريخية من كرة القدم الأوروجوانية، بما في ذلك هدف داروين نونيز في أكتوبر الماضي والذي منح منتخب "لا سيليستي" فوزه الأول على البرازيل منذ 22 عاما.

