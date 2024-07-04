صور.. تامر عاشور يتألق في حفل التجمع الخامس

أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا لصالح إحدى شركات العقارات في منطقة التجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "انت اخترت، هيجيلي موجوع، هتوحشنا، كل يوم، قولولو سماح، بيت كبير" وغيرها من الاغاني، وهو من تنظيم محمد منصور.

ويستعد تامر عاشور للقيام بجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير المقبل 2025.

وروج تامر عاشور للجولة عبر بوستر على حسابه على تطبيق "إكس"، ليشوق جمهوره لهذه الجولة.

يذكر أن تامر عاشور علق مؤخرا على الأزمة الأخيرة للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد انتشار تسريب صوتي للفنان حسام حبيب، يتحدث خلاله عن معاناة شيرين من استغلال أهلها لها، حيث كتب: "كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب إن مفيش كلمه واحده بس من اللي اتقالت وانتشرت صح أنا قريب من اهل شيرين ووالدتها واخوها".

وتابع عاشور من خلال حسابه بموقع "X" : أنا برضه أقولها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها، أهل شيرين مظهروش فى حياتها آخر سنتين ثلاثه أهل شيرين هم اهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط اهلها وناسها اللي يشيلوها من ع الارض شيل".