نائب حاكم الشارقة يتفقد مبادرة علاج مرضى العيون في مستشفى أسوان الجامعي

شهد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، اليوم الخميس، فاعليات المبادرة الطبية لعلاج مرضي العيون، والتي انطلقت فاعليتها تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

وكان في استقبال الوفد الاماراتي الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان وشملت الجولة تفقد قسم طب وجراحة العيون بالمستشفي الجامعي .

أعرب الدكتور نصرت عن سعادته بزيارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، مؤكدًا استمرارية المبادرة الطبية لعلاج مرضى العيون التي بدأت منذ يومين. وقدم شكره وتقديره لجهود سموه الإنسانية في خدمة مرضى أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، ورعايته لأعمال القافلة الطبية المجانية، في إطار التعاون الوثيق بين البلدين.

إجراء 100 عملية جراحية

يأتي ذلك في إطار تخصص طب جراحة العيون، وتحت رعاية نائب حاكم إمارة الشارقة، وفي إطار الدور المجتمعي والطبي تجاه مرضى محافظات جنوب الصعيد. ومن المخطط إجراء 100 عملية جراحية خلال الفترة المحددة.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفيات والكلية لهما باع كبير في القوافل الطبية التي تقدمها للمرضى محلياً ودولياً، معتبرًا هذه المبادرة الأولى من نوعها في تخصص طب جراحة العيون، ومؤكدًا استمرارية الأعمال حتى إتمام العدد المخطط لها من العمليات الجراحية.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم إجراء 10 عمليات جراحية حتى الآن، وسيتم استكمال باقي العمليات في الأيام المقبلة، مع التأكيد على مدى التقدم الذي حققته مستشفيات جامعة أسوان في مختلف الأقسام."

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