عبده علوان قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

أصدر الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قرارًا بتكليف عبده سيد على حسن علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية بالقيام بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اعتبارًا من 3 يوليو 2024 ولحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة خلفًا للدكتور شريف فاروق الذي تولى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال فترة عمله بالهيئة القومية للبريد على مدار ٣٥ عاما؛ تقلد عبده علوان العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من القطاعات في الهيئة القومية للبريد. كما ساهم فى تمثيل الهيئة فى العديد من المحافل المحلية والدولية.

الجدير بالذكر ان عبده علوان حصل على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال .