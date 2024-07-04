مدبولي يكشف الهدف من تشكيل المجموعات الوزارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال أن تكون هي المسئولة عن دفع عجلة هذا الملف بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة الخميس، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، "هذا الملف يتقاطع مع عمل العديد من الوزارات بالإضافة إلى هيئة الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وتابع: "لما كنت أجلس مع الشباب والمسئولين عن هذا الملف من القطاع الخاص كانوا يقولون لو عاوز أبدأ المشروع أروح لمين؟ عملنا المنصة لهذا الموضوع، لكن لا بد من تحديد كيان معني كوزارة ستقود هذا الملف، وهناك مجموعة وزارية تضم كل الفاعلين تجتمع أسبوعيًا لحل أية مشكلات".

واستكمل: "المجموعات الوزارية ليس فقط لوضع استراتيجيات وبرامج، لكن من أجل أن يكون هناك تنفيذ، على سبيل المثال في التنمية الصناعية ليس فقط تضع استراتيجية وبرامج للصناعة، لكنها تعطي موافقات على إنشاء المصانع وتخصيص الأراضي وتوصيل المرافق وتتابع التنفيذ" موضحًا أن المجموعات الوزارية ستعمل بهذا الشكل خلال الفترة المقبلة؛ لضمان تحقيق المستهدفات.