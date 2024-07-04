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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اندلاع حريق كبير في القدس المحتلة وإجلاء بعض السكان

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس باندلاع حريق في مدينة القدس المحتلة ويحاول رجال الإطفاء السيطرة عليه. 
 
وطُلب من عدد من السكان الذين يعيشون بالقرب من النيران إخلاء منازلهم، وذكرت أخبار القناة 12 العبرية أن 18 فريقا من رجال الإطفاء يعملون في مكان الحادث.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، إلى جانب شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة طالت أكثر من 9 آلاف فلسطيني. 

حريق كبير في القدس رجال الإطفاء