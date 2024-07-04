مدبولي: وفرنا احتياطيًّا استراتيجيًّا من الوقود لمنع انقطاع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة البترول تسير في التعاقدات الخاصة بتوفير الوقود، على مدار شهري يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن وزير المالية تعهد بتوفير الأموال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن بعض الشحنات وصلت، لكن لا يمكن البدء في وقف تخفيف الأحمال إلا بوجود رصيد طاقة كافٍ للتأمين ضد أي حدث طاريء.

وأردف: "لما زادت مدد الانقطاع للتيار الكهربائي كان بسبب حادث طارئ، لهذا تم توفير احتياطي استيراتيجي، للتدخل بالاحتياطات الإضافية، حال حدوث طارئ، وطلبت من الوزراء تحديد يوم نعلنه للمواطنين".

وأكد أن الانقطاع لساعات طويلة كان لحادث استثنائي، وتم استيراد احتياطي إضافي لمنع تكرار حدوث الأزمة.