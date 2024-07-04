وزير الإنتاج الحربي: أولويات عمل الوزارة توفير مطالب قواتنا المسلحة والعمل لصالح المواطن

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من القيادات والعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي داخل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول لقاء عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، لتولي مهام الوزارة بعد تجديد الثقة لاستمرار توليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاءه مع القيادات وبعض العاملين بالتأكيد على شعوره بالامتنان لتجديد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الثقة لاستمرار توليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي.

كما أكد أن هذه الثقة منبعها تثمين جهود أبناء الإنتاج الحربي المخلصين خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات ونجاحات من أجل دعم مجال التصنيع العسكري والمدني في مصر.

وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن أن خبراته السابقة في قطاع "الإنتاج الحربي" ستؤهله للعمل الفوري على استكمال مسيرة البناء والتنمية بالقطاع لخدمة المواطن المصري وذلك نظراً لإلمامه وإطلاعه عن قرب على مختلف ملفات عمل الوزارة وإيمانه الشديد بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد استكمالا لمسيرة النجاحات والاستمرار في توفير مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي وذلك بأعلى كفاءة ووضع صالح المواطن على رأس أولويات عمل الوزارة، مع وجوب الحرص على الإلتزام بنهج وزارة الإنتاج الحربي في التعاون والتنسيق المستمر مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل لدعم جهود التنمية المستدامة بالدولة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص.