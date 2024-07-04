قريبًا.. افتتاح عدد من الحدائق بمحافظة القاهرة لزيادة المسطحات الخضراء

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انه سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على زيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير واستكمال مشروع المليون شجرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم افتتاح عدد من الحدائق خلال الايام المقبلة وحديقة 15 مايو، وحديقة الأمل، وحديقة الفسطاط، وحديقة الأندلسية.

وأوضح محافظ القاهرة، ان هدفه الأساسي هو حل مشاكل المواطنين

وأضاف محافظ القاهرة خلال لقاء مع الصحفيين، أن الفترة القادمة ستشهد التواصل مع المواطنين بشكل اساسي، معلنا انه سيتم عقد لقاء مع المواطنين اسبوعياً لسماع وحل مشاكلهم.

كما سيتم التركيز على موضوع المشاركة المجتمعية وهو امر هام يسمح للمواطنين بالمشاركة في وضع خطة لتطوير والتركيز عليها من خلال موازنة الاحياء.

وأوضح محافظ القاهرة، ان العاصمة ستكون داعمة للصناعة وسيتم مناقشة المشكلات الخاصة بالمستثمرين بالمناطق الصناعية الموجودة في القاهرة.