رئيس الوزراء يكشف موعد إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء إلى الأبد

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أعلن مسبقًا خطة استهداف الأسبوع الثالث من يوليو بوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف، واليوم جاء الاجتماع مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول؛ للتأكد أنه تم التعاقد على جميع الشحنات التي تمكن وزارة البترول والكهرباء في تحقيق هذا المطلب.

وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أنه طالب من الوزراء المعنيين بتحديد اليوم الذي سيتم فيه وقف قطع الكهرباء على الأقل في فترة الصيف، متابعًا: "أعطيت تكليفات جديدة للوزراء المعنيين، لأننا كنّا محددين موعدا بإنهاء الأزمة هذا العام إلى الأبد، وهنشتغل على الموضوع، وبأكد على إننا بنتحرك واتحركنا بالفعل في هذا الموضوع".

ولفت إلى أن تدبير الموارد المالية المطلوبة ليست بالقليلة وهي موارد دورية وهي أكثر من مليار دولار، وهو رقم ليس بقليل لاستيراد شحنات الغاز اللازمة.