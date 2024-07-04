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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: إسناد "الصناعة" و"النقل" لـ كامل الوزير بسبب الثقة الكبيرة في قدراته

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ التنمية الصناعية من أهم الملفات الحكومة الذي يمثل حياة أو موت للدولة المصرية، والذي تمّ إسناده للمهندس كامل الوزير بجانب ملف النقل، وتمّ تكليفه وإشغاله حقيبتين وزاريتين والسبب أنه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى.

وتابع مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي يعقد الآن على شاشة "إكسترا نيوز، أنَّ ما أحدثه المهندس كامل الوزير من طفرة في وزارة النقل أعطانا ثقة وطمأنينة على قدرته في تحقيق إنجاز وطفرة في حقيبة الصناعة أيضًا، بدعم من مجلس الوزراء ككل، ولأنه لا تزال هناك مشروعات كبيرة بملف النقل تستدعي تواجده واستمراره في الوزارة للإشراف عليها حمل الحقيبتين.

مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير