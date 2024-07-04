ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في الزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس  تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم  بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة الزاوية الحمراء.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما  نجح رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، في ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية")  حال إستقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة.

إجراء التحريات إجرامى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الدراجة النارية الزاوية الحمراء المسروقات