حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في الزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة الزاوية الحمراء.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، في ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة.