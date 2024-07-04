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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور | نشوب حريق بمزرعة نخيل وإخماد آخر في الوادي الجديد

نشوب حريق بمزرعة
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد
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شب حريق كبير في مزرعة نخيل، اليوم الخميس، فيما جرى إخماد آخر بمركزي الخارجة وبلاط في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد يفيد بنشوب حريقين في مزرعتي نخيل. 

تبين نشوب حريق كبير في مزرعة نخيل وملحقاتها بقرية " تنيدة " التابعة لمركز بلاط وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء ومياه للسيطرة على الحريق. 

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من اخماد حريق بمزرعة نخيل بمنطقة الشيخ صبيح بمدينة الخارجة، أسفر عن تفحم عدد من النخيل وأشجار متنوعة. 

جرى تحرير محضرين بالحريقين فيما تواصل الجهات المعنية من الزراعة والوحدات المحلية والطب البيطري حصر الخسائر الناجمة عن الحريقين.

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نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (1)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (1)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (2)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (2)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (3)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (3)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (4)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (4)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (5)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (5)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (6)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (6)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (7)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (7)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (8)
نشوب حريق بمزرعة نخيل واخماد آخر في الوادي الجديد (8)

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حريق مزرعة نخيل مركز إطفاء