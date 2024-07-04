ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع وشون محافظة الشرقية إلى 610870 ألف طن

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٠٨٧٠ طن و ٤٦٠ كيلو قمح الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي إنه يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.