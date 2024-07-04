مدبولي: ملتزمون بحل مشكلة الكهرباء في النصف الثاني من يوليو

أجاب الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال لماذا لم تستخدم الحكومة أموال صفقة رأس الحكمة، لحل أزمة الكهرباء.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة مطلوب منها إدارة أزمة غير مسبوقة، ووضع سيناريوهات لكل الاحتمالات الوارد حدوثها، مشيرا إلى أن كل يوم توجد مستجدات.

وأضاف: "لو بأشتغل على مستهدفات يوم 1 أكتوبر، كيف أتخيل حدوث مشكلة غزة بكل تداعياتها، ومدى استمراريتها، لم يتخيل أحد استمرارها طوال هذه الفترة، وتداعياتها على أزمة البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة كبيرة، لهذا وضعنا كل السيناريوهات الأكثر تشاؤما لتحمل أي صدمات، وصرف الموارد في إطار محوكم ورشيد، حتى إذا حدثت تداعيات أكبر لابد أن نكون جاهزين".

وأردف: "عايزين نتحرك في إطار رؤية السيناريوهات، وأيضًا نحل مشاكلنا"، مؤكدا التزام الحكومة بحل مشكلة الكهرباء في النصف الثاني من يوليو.