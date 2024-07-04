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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجديد حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه

المتهمة بتخدير طفلها
المتهمة بتخدير طفلها في بورسعيد
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قررت نيابة بورسعيد الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع رفض للمرة الثانية طلب هيئة الدفاع عنها بإيداعها بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف على قواها العقلية.

وتُواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" بالتواصل مع شخص على مجموعة لشراء الأعضاء على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها عدة مطالب بدأت الأم تنفيذها مقابل الحصول على مبالغ مالية، ومن بينها: تصوير طفلها عاري وإرسال مقاطع فيديو وصور له، كما طالب بإعطاء الطفل جرعة زائدة من عقار مخدر قبل تنفيذ الجريمة فحدث إعياء شديد له استوجب نقله إلى أحد المستشفيات  ببورسعيد وهناك جرى غسيل معدة له.

وتبين للفريق الطبي في المستشفى حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر وأبلغت المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة، ونجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة.

وتواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية في الوقت الذي جرى التحفظ على هاتفها المحمول ووحدة تخزينة به.

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