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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: سيتم التنسيق مع لجنة الحوار الوطني لمناقشة مستقبل الدعم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه تم الاجتماع مع وزير التموين ونائبه ورئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة ضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، حتى نكون قادرين على الاطمئنان لتوافر السلع، لكن الأهم هو ضبط الأسعار، وهناك تأكيد على هذا الأمر.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الحوار الوطني لمناقشة موضوع مستقبل الدعم، وكيفية التحرك فيه، حيث إننا أحلنا هذا الملف بكل توصياته للحوار الوطني، وسنرى كيف يمكن وضع تصور أكثر كفاءة ووصولًا للمواطن المستحق خلال الفترة المقبلة.

وتابع: طلبت من وزير التموين التواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطني، والبدء فورًا في التفكير للمستقبل فيما يخص الدعم النقدي.

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