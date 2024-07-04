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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: مؤتمر أسبوعي ثابت ومستمر لعرض كل شواغل الدولة المصرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه مجلس الوزارء والمحافظين ونوابهم بالتواصل الدائم والمباشر والمستمر مع المواطنين.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة الخميس، نقلته قناة إكسترا نيوز": "سيتم عقد مؤتمر أسبوعي ثابت ومستمر بعد اجتماع مجلس الوزراء وسأبقى موجودا  مع عدد من الوزراء لعرض كل شواغل الدولة والرأي العام على مدار الأسبوع".

وتابع: "هيبقى الأساس السماع من الحضور والرد على كل الاستفسارات، أيضًا سيحضر المؤتمر مرة في الشهر كبار المفكرين والإعلاميين الكبار لطرح أي قضايا لنقل كل شيء للمواطن".

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