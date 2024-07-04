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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين لسماع وحل مشكلاتهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هدفه الأساسي هو حل مشاكل المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة خلال لقاء مع الصحفيين، أن الفترة القادمة ستشهد التواصل مع المواطنين بشكل اساسي، معلنًا انه سيتم عقد لقاء مع المواطنين أسبوعيًا لسماع وحل مشكلاتهم.

كما سيتم التركيز على موضوع المشاركة المجتمعية وهو امر هام يسمح للمواطنين بالمشاركة في وضع خطة لتطوير والتركيز عليها من خلال موازنة الأحياء.

وأوضح محافظ القاهرة، أن العاصمة ستكون داعمة للصناعة وستتم مناقشة المشكلات الخاصة بالمستثمرين بالمناطق الصناعية الموجودة في القاهرة.

حل مشاكل المواطنين موازنة الاحياء عقد لقاء مع المواطنين اسبوعيا