مدبولي: الأسواق العالمية والمحلية استقبلت الإعلان عن الحكومة الجديدة بصورة إيجابية

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الأسواق العالمية والأسواق المحلية استقبلت الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة بصورة إيجابية، فهو من أكبر التغييرات التي تمت من حيث الشخصيات، وكنا حريصين كل الحرص على اختيار وجوه شابة، حيث نزلنا بمتوسط العمر للحكومة إلى الخمسينات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن هناك نواب للوزراء والمحافظين، وكمية هائلة من الشباب والسيدات، وهذا دائمًا توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب والمرأة، لذلك كان هناك استقبال بصورة إيجابية انعكس في ارتفاع سعر السندات المصرية بالأسواق.

وبدأ منذ قليل، أول اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة حل مشكلة الكهرباء.

في سياق متصل، اجتمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديد.