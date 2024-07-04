أوجسبورج الألماني يتعاقد مع يوسف كاباداي

تعاقد نادي أوجسبورج الألماني، اليوم الخميس، مع الألمانى يوسف كاباداي، مهاجم فريق بايرن ميونخ، بعقد يمتد حتى 2028.

وبدأ كاباداي صاحب الـ20 عاما، حياته الكروية فى أكاديمية الناشئين بنادى بايرن ميونخ الألمانى، ولعب فى صفوف الفريق الرديف.

وخرج صاحب الـ20 عاما، الموسم الماضي في إعارة لفريق شالكه بدوري الدرجة الثانية.

وأشاد مارينكو يورينديتش المدير الرياضي لفريق أوجسبورج، بمستوى كاباداى، قائلاً : "إنه لاعب متعدد المهارات وبإمكانه اللعب في خط الهجوم من خلال مهاراته في المراوغة وسرعته وقدراته الجسدية".

وأضاف: "بعد خبرته في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، أصبح يوسف مستعدا لقطع الخطوة التالية في البوندسليجا".